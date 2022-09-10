В Новокузнецке транспортные полицейские и общественники оказали помощь детям из центра социальной помощи

Давние дружеские отношения связывают Новокузнецкий линейный отдел (ЛО) МВД России и муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» города Новокузнецка, для воспитанников которого транспортные полицейские проводят различные профилактические встречи, а также поздравляют их с различными праздниками.

С началом нового учебного года сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России, совместно с Общественным советом при линейном отделе, в рамках акций «Собери ребёнка в школу» и «Каникулы с общественным советом» оказали помощь центру в приобретении спортивного инвентаря и наборов для подвижных игр (мячей, колец для игры в баскетбол, гимнастических обручей и палок для осанки, скакалок, набора для настольного тенниса и игровых наборов «Кегельбан»), а также наборов для творчества (альбомы для рисования, краски, карандаши).

«Это стало уже традицией, оказывать помощь воспитанникам данного учреждения, в период начала учебного года. Пообщавшись с педагогами, мы узнали о большой тяге детей к спорту и поэтому решили приобрести для них дополнительный спортивный инвентарь, наличие которого создаст положительные условия для полноценного занятия физической культурой у подрастающего поколения, а также разовьет у детей положительное отношение к здоровому образу жизни» – пояснила член общественного совета при Новокузнецком ЛО МВД России Мусатова Ольга Владимировна.

Инспектор направления по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Междуреченск Новокузнецкого ЛО МВД России Екатерина Горчакова и инспектор отделения охраны общественного порядка Новокузнецкого ЛО МВД России старший лейтенант полиции Дмитрий Первушин напомнили воспитанникам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и в других общественных местах, а также рассказали об ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений.

Руководство Центра поблагодарили сотрудников Новокузнецкого линейного отдела за оказанную помощь и проведенную познавательную беседу.

Фото: штаб Новокузнецкого ЛО МВД России