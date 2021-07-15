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В Новокузнецке транспортные полицейские по горячим следам раскрыли грабеж

Накануне ночью на привокзальной площади железнодорожного вокзала города Новокузнецка к сотрудникам отдельной роты патрульно-постовой службы полиции обратился гражданин, который сообщил, что двое неизвестных только что с применением насилия похитили у него мобильный телефон. В разговоре с сотрудниками транспортной полиции мужчина описал приметы нападавших и указал направление, в котором они скрылись.

Незамедлительно наряд полиции выдвинулся в указанном направлении и спустя некоторое время обнаружил двух человек, похожих по описанию на подозреваемых. В ходе проведения личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят похищенный телефон. Транспортные полицейские установили личности напдавших, ими оказались жители города Новокузнецка в возрасте 29 лет и 41 года. Старший из них неоднократно судим, последний раз в 2010 году по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное убийство).

Следственным отделением Новокузнецкого линейного отдела МВД России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/07/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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