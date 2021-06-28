В Новокузнецке транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу на автовокзале

К находящимся на маршруте патрулирования полицейским патрульно-постовой службы полиции Новокузнецкого линейного отдела МВД России обратился мужчина и сообщил о пропаже вещей и документов. Гражданин рассказал, что на автовокзале города Новокузнецка уснул на лавочке в зале ожидания, а проснувшись не обнаружил своего имущества, в том числе недавно приобретенного телефона.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что другой посетитель вокзала выбрал момент, когда рядом с потерпевшим никого не было, похитил пакет с вещами, документы, а из кармана куртки спящего человека забрал коробку с мобильным телефоном. Сотрудники транспортной полиции в течении двух часов установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний местный житель. Похищенное электронное устройство злоумышленник успел заложить в одном из ломбардов. Имущество, принадлежащее потерпевшему, было изъято и возвращено законному владельцу. Следственным отделением Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.



Ранее сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России задержали 31-летнего жителя Красноярска, который похитил оставленный без присмотра рюкзак одного из пассажиров, пока потерпевший общался со знакомыми. Сотрудники транспортной полиции напоминают, что хищения мобильных устройств чаще всего происходят в местах зарядки аккумуляторов на территории вокзалов и в вагонах поездов, а также во время сна пассажиров, и призывают граждан внимательно относиться к своему имуществу и не оставлять его без присмотра. На территории вокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения, которая позволяет в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к любому виду хищений и предоставляет неоспоримые доказательства совершения преступлений.