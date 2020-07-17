Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Не дай себя обмануть»

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России провели на территории привокзальной площади и железнодорожного вокзала станции Новокузнецк профилактическое мероприятие «Не дай себя обмануть!», направленное на предупреждение мошеннических преступлений. Транспортные полицейские рассказали местным жителям и гостям города о наиболее распространённых, а так же новых схемах мошенничеств с использованием мобильных телефонов, смс-сообщений, банковских карт и сети Интернет.

Сотрудники полиции призывали граждан к бдительности рекомендовали при поступлении сомнительных телефонных звонков незамедлительно прекращать разговор, не совершать никаких операций по указанию лжеработников банка, не разглашать никакие личные данные или номер счета. Также полицейские предупредили об уловках мошенников и разъяснили, каких правил следует придерживаться, чтобы обезопасить себя и свои сбережения от посягательств мошенников.

Кроме того, организаторы мероприятия обратили внимание, на то что отправлять фотографии своей банковской карты посредством социальных сетей крайне небезопасно, так как при взломе аккаунтов эти данные могут попасть в руки злоумышленников.

В завершении беседы все участники акции остались довольны и поблагодарили сотрудников транспортной полиции за интересное мероприятие, а также каждый из слушателей получил памятку по профилактике онлайн-мошенничеств.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в дежурную часть отдела полиции или по телефону 112.

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/07/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
Loading...

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На «Чистый воздух» предприятия Новокузнецка потратили 365 млн рублей
Новокузнецк, Кемеровская область, 15 июля 2020, 07:31 — REGNUM Четыре крупных предприятия...
Где установят стелу «Город трудовой доблести» в Магнитогорске
Стела в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" будет установлена в сквере...
В Новокузнецке День металлурга отметят выставками и концертами
В течение недели в городе проходят онлайн- и офлайн-выставки библиотек и музеев, тематические...
Суд оштрафовал кузбассовца за оскорбительный комментарий о Путине
Житель Прокопьевска получил крупный штраф за комментарий о президенте России Владимире Путине,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus