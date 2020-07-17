В Новокузнецке транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Не дай себя обмануть»

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России провели на территории привокзальной площади и железнодорожного вокзала станции Новокузнецк профилактическое мероприятие «Не дай себя обмануть!», направленное на предупреждение мошеннических преступлений. Транспортные полицейские рассказали местным жителям и гостям города о наиболее распространённых, а так же новых схемах мошенничеств с использованием мобильных телефонов, смс-сообщений, банковских карт и сети Интернет.

Сотрудники полиции призывали граждан к бдительности рекомендовали при поступлении сомнительных телефонных звонков незамедлительно прекращать разговор, не совершать никаких операций по указанию лжеработников банка, не разглашать никакие личные данные или номер счета. Также полицейские предупредили об уловках мошенников и разъяснили, каких правил следует придерживаться, чтобы обезопасить себя и свои сбережения от посягательств мошенников.

Кроме того, организаторы мероприятия обратили внимание, на то что отправлять фотографии своей банковской карты посредством социальных сетей крайне небезопасно, так как при взломе аккаунтов эти данные могут попасть в руки злоумышленников.

В завершении беседы все участники акции остались довольны и поблагодарили сотрудников транспортной полиции за интересное мероприятие, а также каждый из слушателей получил памятку по профилактике онлайн-мошенничеств.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в дежурную часть отдела полиции или по телефону 112.