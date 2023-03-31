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В Новокузнецке транспортные полицейские раскрыли серию хищений медесодержащего железнодорожного оборудования

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Новокузнецкого линейного отдела МВД России задержали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в серии краж медесодержащего железнодорожного оборудования. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 33-летний житель города Киселевска и 37-летний житель Новокузнецка.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленники демонтировали медную обмотку из железнодорожного оборудования, на автомобиле одного из задержанных вывозили похищенное и сдавали его в пункт приема цветных металла. В настоящее время выявлено четыре факта противоправной деятельности задержанных. Проверятся их причастность к аналогичным хищениям.

Следственным отделением Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
31/03/2023
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