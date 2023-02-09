В Новокузнецке транспортные полицейские задержали 46-летнего жителя города Междуреченска со свертком запрещенного вещества

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России, находясь на маршруте патрулирования территории городского автовокзала, обратили внимание на гражданина с неадекватным поведением и доставили его в дежурную часть для установления личности.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель города Междуреченска, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Изъятое вещество транспортные полицейские направили на экспертизу, по итогам которой эксперты Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу дали заключение, что содержимое свертка является наркотическим средством - каннабис (марихуана) общим весом почти 20 граммов. Как пояснил подозреваемый, он намеревался использовать наркотик для личного употребления.

В отношении фигуранта группой дознания Новокузнецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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