В Новокузнецке транспортные полицейские задержали курьера, доставлявшего наркотики в Междуреченск

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 19-летнего жителя Междуреченска, причастного к распространению синтетических наркотиков бесконтактным способом. В поле зрения транспортных полицейских молодой человек попал на площади у железнодорожного вокзала. Во время досмотра у подозреваемого обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотиком α-PVP массой 100 граммов.

Установлено, что задержанный с июня этого года является оптовым курьером. В Новокузнецке он получил запрещенное вещество и намеревался доставить его в Междуреченск для фасовки на разовые дозы и распространения через тайники-закладки. Ранее фигурант был судим за покушение на кражу – в феврале 2020 году суд приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ.

При обыске в квартире, которую снимал задержанный, сотрудники транспортной полиции изъяли весы, упаковочный материал, в том числе со следами наркотических средств, и другие доказательства преступной деятельности. Следователи Новокузнецкого ЛО МВД России возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

За незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере, действующим законодательством установлено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.