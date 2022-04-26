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В Новокузнецке транспортные полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотических средств

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России, находясь на маршруте патрулирования территории городского автовокзала, обратили внимание на гражданина с явными признаками опьянения и доставили его в дежурную часть для установления личности. Им оказался 18-летний житель города Киселевска, в ходе личного досмотра у которого транспортные полицейские обнаружили и изъяли 50 свертков с наркотиком синтетического происхождения, известного как «соль» общей массой 35 граммов.

Сотрудники линейного отдела установили, что подозреваемый через интернет-мессенджер получил сообщение с координатами местонахождения тайника-закладки и прибыл в город Новокузнецк за партией запрещенного вещества, которое в дальнейшем планировал сбыть бесконтактным способом на территории города Киселевска.

В отношении подозреваемого следственным отделением Новокузнецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор.

 

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/04/2022
Происшествия
Новокузнецк
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