В Новокузнецке транспортные полицейские завершили расследование кражи чугунных слитков из железнодорожных вагонов

Следователи Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России завершили расследование уголовного дела по признакам преступлений предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Новокузнецкого ЛО МВД России задержали двух местных жителей в возрасте 27 и 28 лет, которые с февраля 2022 года совершали хищение чугунных слитков из железнодорожных вагонов.

Транспортные полицейские установили, что обвиняемые на автомобиле, принадлежащем одному из задержанных, подъезжали как можно ближе к железнодорожным путям, по которым двигался грузовой состав, на ходу запрыгивали в последний вагон и скидывали слитки чугуна на землю. Затем похищенное они загружали в автомобиль и отвозили для сдачи в один из пунктов приема цветных металлов. Оперативными сотрудниками выявлено более 20 эпизодов преступной деятельности. Общий вес чугуна составил почти 4,5 тонны, своими действиями злоумышленники причинили ущерб транспортной компании на сумму более 110 тысяч рублей.

В настоящее время дело направленно в Заводской районный суд города Новокузнецка для рассмотрения по существу. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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