В Новокузнецке уничтожено более трех килограммов гашиша

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В Новокузнецке в присутствии специальной комиссии, в которую вошли транспортные полицейские, представители городской администрации и управления здравоохранения, в печь отправились 3,3 килограмма гашиша.
Запрещенное вещество было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержания торговцев наркотиками и являлось вещественным доказательством по уголовному делу. После вынесения приговора, по решению суда наркотическое средство было уничтожено.
Фото из открытых источников
10/08/2019
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