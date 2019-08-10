В Новокузнецке уничтожено более трех килограммов гашиша

Консул США Джек Такер посетил Новокузнецк Например, группа приезжает в РФ, мы можем таким образом спланировать их поездку, чтобы среди...

Рано утром в Кузбассе произошло настоящее землетрясение Рано утром 10 августа на юге Кемеровской области произошло очередное землетрясение. Его...

Известная рок-группа выступит на открытии кузбасского автобана В Новокузнецке 17 августа пройдет масштабный фестиваль «Дороги Кузбасса». Он будет посвящен запуску...