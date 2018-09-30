В Новокузнецке уничтожили объявления о продаже наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Новокузнецку совместно с волонтерами провели мероприятие, направленное на профилактику наркомании.

Полицейские и активисты обследовали стены домов и строений, расположенных на территории Центрального района города. Обнаруженные записи – адреса сайтов и электронной почты, номера в мессенджерах – сотрудники полиции зафиксировали для проведения спецмероприятий по выявлению распространителей наркотиков, после чего при участии волонтеров закрасили их. В результате было уничтожено около 30 таких объявлений.

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