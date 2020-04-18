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В Новокузнецке уровень реки Томь приблизился к пятиметровой отметке

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы по состоянию на 9 утра 18 апреля уровень воды в реке Томь составил 495 см. До опасного - 1 метр 35 см.

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kuzbassnews.ru
18/04/2020
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В Новокузнецке уровень реки Томь приблизился к пятиметровой отметке
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