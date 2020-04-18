В Новокузнецке уровень реки Томь приблизился к пятиметровой отметке По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы по состоянию на 9 утра 18 апреля уровень воды в...

Количество выявленных случаев коронавируса в Кузбассе выросло до 23 Оперативный штаб области опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией. На 11.00...

В Новокузнецке возведут новую инфекционную больницу в кратчайшие сроки В повестку деловой поездки включен и вопрос строительства новой инфекционной больницы.