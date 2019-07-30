В Новокузнецке утонул подросток

28 июля в 20 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в реке Кондома на территории парка «Черемушки» в Новокузнецке утонул 17-летний подросток. Предварительно установлено, что потерпевший с двумя друзьями отдыхал на водоеме. Подросток предложил доплыть до острова, который располагается примерно в ста метрах от берега. Переплыв, они решили немного отдохнуть, так как сильно устали и замерзли. Однако потерпевший решил один плыть к берегу. Его приятели попросили отдыхающих помочь им перебраться обратно, те вызвали спасателей. После того, как сотрудники МЧС переправили их, подростки увидели, что одежда друга лежит на берегу. Тело юноши было обнаружено спасателями на дне реки, на расстоянии около 20 метров от острова. Следует отметить, что пляж не оборудован для купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего. Фото из открытых источников