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В Новокузнецке в 3 раза увеличат годовой объем переработки использованных шин

Компания ООО «Кузнецкэкология» наращивает мощности по утилизации крупногабаритных шин. До конца года объем переработки увеличится почти в три раза: с 2 тысяч тонн до 7 тысяч тонн. Реализация проекта позволит снизить нагрузку на экосистему Кузбасса.

Наращивание мощностей стало возможным благодаря беспроцентному займу в размере 20 млн рублей, который компания получила от Фонда МОНОГОРОДА.РФ.

«В Кузбассе самое большое количество моногородов в стране — 24. Поэтому нам крайне важно запускать новые инвестиционные проекты, чтобы диверсифицировать экономику. Благодаря льготному займу предприятие, занимающееся переработкой шин, сможет не только увеличить объемы производства, но и создать новые рабочие места. Правительство Кузбасса ведет активную работу с предпринимателями и Фондом развития моногородов, чтобы другие компании в регионе тоже смогли воспользоваться мерами поддержки», — отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

За счет выделенных средств компания уже приобрела спецоборудование — пиролизный комплекс по переработке отходов мощностью до 20 тонн в сутки, установку по резке крупногабаритных шин производительностью до 3,5 тонн в час и другую технику.

«Ежегодно в России скапливается до 1 млн тонн использованных шин. Поэтому мы очень рады, что Фонд развития моногородов отметил наш проект и оказал нам финансовую поддержку. Искренне верим, что именно при таком плотном взаимодействии бизнеса и государства могут реализовываться стратегии, направленные на улучшение экологической обстановки и укрепление экономики нашей страны», — сказал генеральный директор предприятия Антон Хамин.

«Кузнецкэкология» — одно из крупнейших предприятий в России по пиролизной переработке шин. Такая технология позволяет утилизировать большие объемы отходов без вреда для экосистемы. Компания занимается переработкой шин, отработанных масел, нефтешламов и других отходов. Полученная в результате продукция используется в угледобывающих и дорожно-строительных отраслях, в котельных и на производстве автозапчастей.

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kuzbassnews.ru
25/09/2020
Общество
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Новокузнецк
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