В Новокузнецке в ДТП пострадал нападающий «Кузнецких медведей» Михаил Фростов

22 марта 19-летний нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов госпитализирован в тяжёлом состоянии после ДТП.

Молодой человек не справился с управлением автомобилем, после чего машина перевернулась и вылетела с дороги в реку.

В настоящее время спортсмен находится в больнице. Ему требуется кровь четвертой группы с с отрицательным резус-фактором.