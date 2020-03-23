В Новокузнецке в ДТП пострадал нападающий «Кузнецких медведей» Михаил Фростов

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22 марта 19-летний нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов госпитализирован в тяжёлом состоянии после ДТП.
Молодой человек не справился с управлением автомобилем, после чего машина перевернулась и вылетела с дороги в реку.
В настоящее время спортсмен находится в больнице. Ему требуется кровь четвертой группы с с отрицательным резус-фактором.
23/03/2020
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