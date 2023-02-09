Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке в этом году откроется Хоккейная Академия Фетисова

Соответствующее соглашение губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Вячеслав Фетисов, именем которого названа «Хоккейная Академия Фетисова», подписали на открытии Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке.

Документ предусматривает создание и развитие доступной спортивной инфраструктуры в городе Новокузнецке, обеспечение комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами, развитие системы физкультурно-спортивного воспитания, а также детско-юношеского и студенческого спорта, увеличение числа граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, выбирающих активный образ жизни.

 

 

Фото: ИА "Новости Кузбасса"

Образование
Спорт
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/02/2023
Образование
Спорт
Топ
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus