В Новокузнецке в этом году откроется Хоккейная Академия Фетисова

Соответствующее соглашение губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Вячеслав Фетисов, именем которого названа «Хоккейная Академия Фетисова», подписали на открытии Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке.

Документ предусматривает создание и развитие доступной спортивной инфраструктуры в городе Новокузнецке, обеспечение комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами, развитие системы физкультурно-спортивного воспитания, а также детско-юношеского и студенческого спорта, увеличение числа граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, выбирающих активный образ жизни.

Фото: ИА "Новости Кузбасса"