В Новокузнецке в одной из квартир взорвался сейф

В Новокузнецке рухнувший перед мостом столб попал на видео 25 октября в Новокузнецке произошло серьёзное ДТП. Перед Кузнецким мостом по направлению с...

Пожар в производственном здании в Кемерове тушили 23 человека В пятницу, 25 октября, в Кемерове случился пожар в производственном здании, расположенном на улице...

Прокуратура проверила роддом в Кемерове, где похитили младенца Прокуратура Кузбасса проверила кемеровский роддом, откуда в октябре этого года выкрали грудного...