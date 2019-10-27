Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке в одной из квартир взорвался сейф

26 октября в одну из новокузнецких больниц были доставлены 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

Предварительно установлено,  что мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежности ее умершего супруга. При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало. Мужчина и женщина пострадали.

Жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, правоохранительных органов и «скорую помощь», потерпевших госпитализировали.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/10/2019
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке рухнувший перед мостом столб попал на видео
25 октября в Новокузнецке произошло серьёзное ДТП. Перед Кузнецким мостом по направлению с...
Пожар в производственном здании в Кемерове тушили 23 человека
В пятницу, 25 октября, в Кемерове случился пожар в производственном здании, расположенном на улице...
Прокуратура проверила роддом в Кемерове, где похитили младенца
Прокуратура Кузбасса проверила кемеровский роддом, откуда в октябре этого года выкрали грудного...
Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв
В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus