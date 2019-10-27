В Новокузнецке в одной из квартир взорвался сейф

26 октября в одну из новокузнецких больниц были доставлены 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.
Предварительно установлено, что мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежности ее умершего супруга. При помощи болгарки он стал распиливать сейф, произошел хлопок, металлическую конструкцию разорвало. Мужчина и женщина пострадали.
Жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, правоохранительных органов и «скорую помощь», потерпевших госпитализировали.
Фото из открытых источников
27/10/2019
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