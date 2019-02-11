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В Новокузнецке в пожаре погибли двое детей

11 февраля, около 3 часов ночи в новокузнецком поселке Листвяги двухэтажный частный дом, в котором жила многодетная семья.

После тушения пожара в доме были обнаружены тела мальчиков 6- и 10-лет. В больницу были  госпитализированы  37-летний мужчина и 10-летний ребенок. 30-летняя женщина и дети 3- и 7 лет не пострадали.

По предварительной информации, в доме  имелся отопительный котел, находящийся в пристройке к жилищу, при низких температурах дом дополнительно обогревался при помощи печного отопления. Ночью взрослые проснулись от того, что в комнате было много дыма, а на кухне распространялся огонь. Родители смогли  вынести из горящего дома троих детей, еще двоих сыновей мужчина спасти не смог. Соседи вызвали сотрудников МЧС и «скорую помощь».

Спасатели,  ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате на втором этаже тела детей.

Предварительная причина возникновения пожара – от печи отопления, эксплуатируемой накануне днем из-за сильных морозов.

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kuzbassnews.ru
11/02/2019
Происшествия
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Новокузнецк
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