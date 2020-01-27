В Новокузнецке в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники транспортной полиции встретились со студентами Кузнецкого металлургического техникума

Новокузнецкий ЛО МВД России и Кузнецкий металлургический техникум имеют давнюю традицию сотрудничества. Среди выпускников учебного заведения, поступивших позднее на службу в органы внутренних дел, - начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Светлана Гирш. В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» Светлана Валерьевна встречала нынешних студентов техникума. Знакомя молодежь с деятельностью транспортной полиции, она остановилась на специфике различных подразделений, об условиях прохождения службы и правилах приема в высшие учебные заведения МВД России.

Об истории и сотрудниках Новокузнецкого ЛО МВД России, охранявших и продолжающих стоять на страже южных ворот Кузбасса, гостям рассказала член Общественного совета при линейном отделе майор милиции в отставке Наталья Володина. Затем все желающие смогли почувствовать себя в роли эксперта-криминалиста, обнаружившего на месте преступления следы пальцев, и полицейского патрульно-постовой службы, заступающего в наряд в полной экипировке.

Сотрудники транспортной полиции также напомнили присутствующим о необходимости соблюдать правила транспортной безопасности и рассказали об ответственности за их нарушение.

Фото Новокузнецкого ЛО МВД России