В Новокузнецке в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники транспортной полиции встретились со студентами Кузнецкого металлургического техникума
Новокузнецкий ЛО МВД России и Кузнецкий металлургический техникум имеют давнюю традицию сотрудничества. Среди выпускников учебного заведения, поступивших позднее на службу в органы внутренних дел, - начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Светлана Гирш. В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» Светлана Валерьевна встречала нынешних студентов техникума. Знакомя молодежь с деятельностью транспортной полиции, она остановилась на специфике различных подразделений, об условиях прохождения службы и правилах приема в высшие учебные заведения МВД России.
Об истории и сотрудниках Новокузнецкого ЛО МВД России, охранявших и продолжающих стоять на страже южных ворот Кузбасса, гостям рассказала член Общественного совета при линейном отделе майор милиции в отставке Наталья Володина. Затем все желающие смогли почувствовать себя в роли эксперта-криминалиста, обнаружившего на месте преступления следы пальцев, и полицейского патрульно-постовой службы, заступающего в наряд в полной экипировке.
Сотрудники транспортной полиции также напомнили присутствующим о необходимости соблюдать правила транспортной безопасности и рассказали об ответственности за их нарушение.
Фото Новокузнецкого ЛО МВД России
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