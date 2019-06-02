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В Новокузнецке в разгаре подготовка к открытыю пляжного сезона

Подготовка к открытию пляжного сезона в Новокузнецке - в самом разгаре. Сроки купального сезона в городе - с 14 июня по 19 августа.

В этом году запланированы к открытию девять пляжей, четыре места отдыха у воды и предусмотрены три места для отдыха лиц с ограниченными возможностями.

Для работы в период купального сезона на пляжных зонах дополнительно 15 человек прошли специальную подготовку по программе «Матрос-спасатель», восемь человек будут обучены по программе оказания первой доврачебной помощи. Выступающий также напомнил владельцам пляжей и мест массового отдыха у воды, что приемка пляжей будет осуществляться при наличии ряда необходимых документов.

До открытия купального сезона спасатели поисково-спасательной службы МБУ «Защита населения и территории» проведут водолазное обследование и очистят от мусора дно акваторий пляжей.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

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kuzbassnews.ru
02/06/2019
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