В Новокузнецке в реку Аба сливался шлам

Новокузнецкая природоохранная прокуратура добивается устранения загрязнения реки Абы. Прокурорская проверка по обращениям горожан о загрязнении реки Аба, показала, что источником загрязнения является несанкционированный сброс загрязненных отходами углеобогащения (шлам) сточных вод с отстойника, эксплуатируемого ранее ООО Шахта «Красногорская». Предприятие прекратило свою деятельность и было ликвидировано в 2017 году.

В настоящее время отстойник заполнен сточными водами, загрязненными шламами, оставшимися после окончания работ. Осмотр показал, что плотина (дамба) отстойника разрушена и сточные

воды через русло ручья Безымянного попадали в Абу.

В рамках проверки установлено, что участок недр, используемый ранее ООО «Шахта Красногорская», предоставлен ООО «Шахтоуправление Майское» для выполнения ликвидационных работ с попутной добычей каменного угля. Собственником гидротехнического сооружения (хвостохранилища) является ООО «ЭнергоКузбасс».

Оказалось, что разрушение плотины произошло еще в августе 2017 года, соответственно, река Аба загрязняется с этого момента. Однако, несмотря на эти обстоятельства, ни собственник гидротехнического сооружения и отходов угольного шлама – ООО «ЭнергоКузбасс», ни лицо, его эксплуатирующее – ООО «Шахтоуправление «Майское», не приняли мер, направленных на устранение нарушений и ликвидацию несанкционированного сброса загрязненных сточных вод.

В ходе прокурорской проверки по результатам лабораторных исследований выявлено ухудшение качества воды реки по санитарно-химическим показателям.

Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор внес руководителям ООО «Шахтоуправление «Майское» и ООО «ЭнергияКузбасс» представления об устранении нарушений закона и потребовал безотлагательно принять меры, обеспечивающие исключение попадания загрязненных стоков в реку и ее притоки.

По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению нарушений: дренажная дамба восстановлена. Также два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.