Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке в шестой раз пройдут «Помогай-игры»

12 сентября в Новокузнецке пройдут VI благотворительные «Помогай-игры» РУСАЛа.

«Помогай-игры» — это благотворительные соревнования для тех, кто готов прийти на помощь. Участников ждет командное многоборье: спортивные состязания, интеллектуальные задания и проверка сплоченности.

В этом году акция пройдет в очно-заочном режиме - на игровой онлайн-платформе, с элементами автоквеста и перемещением по городу. Мероприятие  будет включать в себя командные состязания, интеллектуальные и творческие задания.

Ежегодно команда «Помогай-игр» выбирает организацию, которая получает собранные средства для помощи своим подопечным. В разные годы это были: волонтерское движение «Больничные клоуны», pro-театр «Крылья» (актеры театра - люди с инвалидностью), волонтеры «Старость в радость», помогающие пожилым людям в домах престарелых, приют для бездомных животных «Шанс на жизнь».

В этом году участники благотворительных соревнований смогут помочь Инновационному инклюзивному образовательному центру для детей и подростков «Ромашка». Его деятельность направлена на создание комфортных условий для включения детей и подростков с особенностями развития в общество и поддержку их родителей.

Для участия в «Помогай-Играх» необходимо:

  • Собрать команду до 4-х человек и внести благотворительный взнос
    (300 рублей с человека, дети до 14 лет — бесплатно);
  • придумать название, командный девиз и общие элементы в одежде;
  • до 7 сентября заполнить заявку на участие.
  • вступить в сообщество «Помогай-Игр» вКонтакте
  • в день проведения мероприятия иметь доступ в интернет и транспорт для перемещения (автомобиль, велосипеды).

Подробную информацию можно получить в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по телефону 8-913-137-04-65, Марина Бессонова.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/09/2020
Общество
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе проходят торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний
В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19 в этом году ежегодные торжественные линейки пройдут...
Кемеровчане сняли на видео динозавров в центре города
Жители областного центра уже не первый день встречают в разных районах города динозавров. Динозавры...
Кемеровский аэропорт начнёт осуществлять прямые рейсы до Екатеринбурга
Время в полёте составит 2 часа 30 минут.
Вахтовый автобус перевернулся на кузбасской трассе
1 сентября ранним утром на участке кузбасской трассы произошло ДТП с участием вахтового автобуса....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus