В Новокузнецке в шестой раз пройдут «Помогай-игры»

12 сентября в Новокузнецке пройдут VI благотворительные «Помогай-игры» РУСАЛа.

«Помогай-игры» — это благотворительные соревнования для тех, кто готов прийти на помощь. Участников ждет командное многоборье: спортивные состязания, интеллектуальные задания и проверка сплоченности.

В этом году акция пройдет в очно-заочном режиме - на игровой онлайн-платформе, с элементами автоквеста и перемещением по городу. Мероприятие будет включать в себя командные состязания, интеллектуальные и творческие задания.

Ежегодно команда «Помогай-игр» выбирает организацию, которая получает собранные средства для помощи своим подопечным. В разные годы это были: волонтерское движение «Больничные клоуны», pro-театр «Крылья» (актеры театра - люди с инвалидностью), волонтеры «Старость в радость», помогающие пожилым людям в домах престарелых, приют для бездомных животных «Шанс на жизнь».

В этом году участники благотворительных соревнований смогут помочь Инновационному инклюзивному образовательному центру для детей и подростков «Ромашка». Его деятельность направлена на создание комфортных условий для включения детей и подростков с особенностями развития в общество и поддержку их родителей.

Для участия в «Помогай-Играх» необходимо:

Собрать команду до 4-х человек и внести благотворительный взнос

(300 рублей с человека, дети до 14 лет — бесплатно);

(300 рублей с человека, дети до 14 лет — бесплатно); придумать название, командный девиз и общие элементы в одежде;

до 7 сентября заполнить заявку на участие.

вступить в сообщество «Помогай-Игр» вКонтакте

в день проведения мероприятия иметь доступ в интернет и транспорт для перемещения (автомобиль, велосипеды).

Подробную информацию можно получить в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по телефону 8-913-137-04-65, Марина Бессонова.