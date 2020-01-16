В Новокузнецке в здании суда была открыта стрельба

Утром 16 января 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, мужчина выстрелил ему в живот.
Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После чего подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии.
Потерпевшие госпитализированы. 45-летний судебный пристав от полученного ранения скончался в больнице.
На месте происшествия работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции.
Фото из открытых источников
16/01/2020
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