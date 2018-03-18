В Новокузнецке водитель автобуса въехал в остановку с людьми

18 марта около 11:10 на Кондомском шоссе Новокузнецка водитель автобуса МАЗ, выполняющий рейс по маршруту №55, не справился с управлением на скользкой из-за гололеда дороге, и въехал в остановочный павильон.

В салоне автобуса пассажиров на тот момент не было. На" остановке" находились двое мужчин.

В результате ДТП 59-летний мужчина скончался, 42 летний госпитализирован с переломом носа и ушибами конечностей.