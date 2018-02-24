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В Новокузнецке водитель и электрик энергетической компании украли почти 500 метров кабеля

У организации, обслуживающей частный сектор одного из районов Новокузнецка, пропало 476 метров алюминиевого кабеля. Без электричества длительное время оставались несколько домов.

Участковые полиции установили свидетеля, который видел возле опоры линии электропередач автомобиль энергокомпании и двух специалистов, которые что-то делали с проводами. Однако руководство организации заявило, что никаких работ в тот день в данном районе не проводилось и сотрудники компании должны были находиться совсем в другом месте.

Водителя и электрика организации задержали. Они признались в совершении кражи. Похищенные провода подельники спрятали в кустах, а затем сдали в соседнем районе города в пункт приема лома цветных металлов за 1 800 рублей.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/02/2018
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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