В Новокузнецке водитель припарковался на месте для инвалидов не имея на это права

Один из участников акции «Мобильный патруль» прислал в соответствующий раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» видео нарушения правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля «Фольксваген Туарег». Возле супермаркета на улице Сеченова в Новокузнецке он припарковался на месте для транспортных средств инвалидов. В отношении водителя полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 5 000 рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
25/11/2019
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