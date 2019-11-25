Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке водитель припарковался на месте для инвалидов не имея на это права

Один из участников акции «Мобильный патруль» прислал в соответствующий раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» видео нарушения правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля «Фольксваген Туарег». Возле супермаркета на улице Сеченова в Новокузнецке он припарковался на месте для транспортных средств инвалидов. В отношении водителя полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 5 000 рублей.  Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/11/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери в своем официальном...
В Новокузнецке на СТО из-за курения сгорели три машины и квадроцикл
Площадь пожара составила 84 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стала...
В Новокузнецке автохам наказан за парковку на месте для инвалидов
Владелец «Фольксвагена Туарега» припарковался у супермаркета на улице Сеченого в Новокузнецке на...
Где в Новоусманском районе будут отключать свет на следующей неделе
На следующей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, жителей Новоусманского района Воронежской области...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus