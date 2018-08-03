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В Новокузнецке восстановят разрушенную в ДТП стелу

3 августа в администрации Новокузнецка прошло внеплановое совещание главы города Сергея Кузнецова с представителями Городской инспекции дорожного движения (ГИБДД), МЧС, управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города (УДКХиБ).

Темой для обсуждения стало смертельное ДТП, которое произошло 2 август, на 131 км областной автодороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск в районе пересечения с областной автодорогой Новокузнецк – Костенково. Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в стелу «Новокузнецк».

Это уже не первая автомобильная авария, произошедшая в этом месте. Анализ статистики показывает, что в ДТС этом месте чаще попадают иногородние водители, не знакомые с особенностями дороги.

В ходе обсуждения было решено выполнить ряд шагов.

«Установим габаритные рамки с ограничением по высоте с обеих сторон дороги, чтобы крупногабаритный автотранспорт не мог проезжать на этот участок пути, пересмотрим маршрут движения автобуса либо заменим большой автобус малогабаритными, – пояснил глава города.- Кроме ограничительных знаков надо расставить информационные таблички: внимание опасный участок дороги, крутой спуск, водитель, переключи скорость! Также будем готовить проект по изменению изгиба дороги в этом месте и обращаться в областную дорожную службу. Но это в отсроченной перспективе. А вот установку ограничительных рамок и информационных табличек необходимо провести в ближайшее время».

Также принято решение установить отбойники из железобетона перед стелой, которая будет отремонтирована.

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kuzbassnews.ru
03/08/2018
Общество
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