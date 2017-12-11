В Новокузнецке возбуждено уголовное дело о загрязнении воздуха фторидом

В трех районах Новокузнецка: Орджоникидзевском, Центральном и Новоильинском, Кемеровский центр мониторинга окружающей среды выявил превышение допустимого количества загрязняющих веществ.
С января по сентябрь 2017 года в Новокузнецке наблюдалось превышение ПДК фторида водорода. В различных районах города нормы загрязняющего вещества в атмосфере были превышены в шесть раз. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
11/12/2017
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