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В Новокузнецке возбуждено уголовное дело за содержание леопардов в клетках

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией).

По версии следствия, с декабря 2018 года в зооуголке на территории одного из торговых комплексов Новокузнецка в вольерах содержались дикие животные, в том числе два леопарда. При этом указанные особи демонстрировались посетителям рынка. Примечательно, что леопарды занесены в Красную книгу как исчезающий вид. Данный факт был выявлен природоохранной прокуратурой, материалы переданы в следственные органы.  В настоящее время  устанавливается где, кем и на каких основаниях приобретались животные.


Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
17/04/2019
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