Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке осужден серийный грабитель

Приговором Куйбышевского районного суда Новокузнецка ранее судимый житель города признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Судом установлено, что в январе 2022 года мужчина в дневное время, находясь на улице, выхватил смартфон из рук несовершеннолетней, возвращавшейся из школы домой, и скрылся с места преступления. В этот же день он попытался похитить сумку у пенсионерки, но был задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива в действиях подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный посчитал приговор суда чрезмерно суровым и обжаловал его.

Вместе с тем Кемеровским областным судом доводы апелляционной жалобы осужденного отклонены, приговор Куйбышевского районного суда Новокузнецка оставлен без изменений.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/07/2022
Происшествия
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus