В Новокузнецке осужден серийный грабитель

Приговором Куйбышевского районного суда Новокузнецка ранее судимый житель города признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Судом установлено, что в январе 2022 года мужчина в дневное время, находясь на улице, выхватил смартфон из рук несовершеннолетней, возвращавшейся из школы домой, и скрылся с места преступления. В этот же день он попытался похитить сумку у пенсионерки, но был задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива в действиях подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный посчитал приговор суда чрезмерно суровым и обжаловал его.

Вместе с тем Кемеровским областным судом доводы апелляционной жалобы осужденного отклонены, приговор Куйбышевского районного суда Новокузнецка оставлен без изменений.

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