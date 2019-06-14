В Новокузнецке вводится ограничение на проезд грузовиков

Зрелищное ралли «Пекин-Париж» пройдет через Новокузнецк Во второй половине дня 13 июня через Новокузнецк проедут гости из 12 стран на ретроавтомобилях....

Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные Сотрудники Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на грядущие выходные. Синоптики...

Три кузбасских школы вошли в опорный список Российской академии наук В конце мая РАН утвердила итоговый список из 108 школ в 32 субъектах РФ, которые станут для...