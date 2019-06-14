В Новокузнецке вводится ограничение на проезд грузовиков

С 14 июня по 31 августа в Новокузнецке вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов данных дорог, вызванным превышением допустимых температур в летний период с 14 июня по 31 августа вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Новокузнецкого городского округа с асфальтобетонным покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C по данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Фото из открытых источников
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