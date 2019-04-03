В Новокузнецке вымогатель требовал деньги из-за решетки

28-летнего новокузнечанина суд признал виновным в вымогательстве.

Весной 2018 года в полицию Новокузнецка за помощью обратился мужчина: знакомый брата вымогал у него деньги.

Злоумышленником оказался новокузнечанин, осужденный за вымогательство и отбывающий наказание в исправительной колонии. В отношении него следователем УМВД России по г. Новокузнецку было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что фигурант по телефону связался с потерпевшим и потребовал у него 20 000 рублей. Якобы эти деньги ему задолжал родственник мужчины. В ответ на отказ злоумышленник выразил угрозу физической расправой. Поэтому когда через несколько дней новокузнечанина избили на улице, он перевел требуемую сумму на указанный счет. Вскоре злоумышленник вновь предъявил жителю Новокузнецка аналогичное требование. Однако тот решил обратиться за помощью в полицию.



Суд, изучив собранные материалы, признал фигуранта виновным и с учетом имеющегося наказания назначил ему 1 год 10 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Фото из открытых источников