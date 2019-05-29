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В Новокузнецке вынесен приговор лже-террористу

Суд Центрального района Новокузнецка вынес приговор мужчине, который решил проверить, как работают экстренные службы города и сообщил, что в торговом центре заложена бомба.

В феврале 2019 года, находясь в у себя дома, расположенном в п.Листвяги г.Новокузнецка, 66-летний мужчина со своего мобильного телефона сообщил  сотрудникам МЧС ложные сведения о находящемся  в помещении ТРК «Сити Молл»  взрывном устройстве. В результате ложного сообщения об акте терроризма были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, временно дестабилизирована работа ТРК  «Сити Молл»,  нарушен нормальный ритм жизни.

Суд признал его виновным  признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст.207 УК РФ, (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).

С учетом признания вины и других смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, после вступления приговора в законную силу будет решен вопрос о взыскании с осужденного затрат, понесенных в связи с выездом на место происшествия.

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kuzbassnews.ru
29/05/2019
Происшествия
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Новости Кузбасса

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