В Новокузнецке вынесен приговор лже-террористу

Суд Центрального района Новокузнецка вынес приговор мужчине, который решил проверить, как работают экстренные службы города и сообщил, что в торговом центре заложена бомба.

В феврале 2019 года, находясь в у себя дома, расположенном в п.Листвяги г.Новокузнецка, 66-летний мужчина со своего мобильного телефона сообщил сотрудникам МЧС ложные сведения о находящемся в помещении ТРК «Сити Молл» взрывном устройстве. В результате ложного сообщения об акте терроризма были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, временно дестабилизирована работа ТРК «Сити Молл», нарушен нормальный ритм жизни.

Суд признал его виновным признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.207 УК РФ, (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).

С учетом признания вины и других смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, после вступления приговора в законную силу будет решен вопрос о взыскании с осужденного затрат, понесенных в связи с выездом на место происшествия.