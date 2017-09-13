В Новокузнецке высадят 400 молодых сосен

15 сентября в рамках Единого Всекузбасского дня посадки деревьев в Новокузнецке пройдет массовая посадка хвойных деревьев, посвященная предстоящему 400-летнему юбилею города.

Деревья будут высажены в виде огромной цифры 400 на территории за зданием медучреждения по ул. Малая, 7, напротив Кузнецкой крепости.

Начало в 12.00. Для всех желающих будет организована доставка до места посадки. Отправление автобусов в 11.00 от здания администрации г. Новокузнецка (ул. Кирова, 71), сбор участников – на площадке у фонтана.

Форма одежды – рабочая, в соответствии с погодными условиями, обувь – резиновые сапоги, с собой необходимо взять перчатки.

Дополнительная информация по линии «Зеленый телефон» 45-14-30 и по тел. 8-951-187-38-37 (Анна Пятницкая), 8-951-180-08-99 (Екатерина Панэ).