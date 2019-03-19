Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке вышли на линию смарт-троллейбусы

В Новокузнецке на линию вышли два смарт-троллейбуса «Тролза Мегаполис» (модель 5265-08), укомплектованные аккумуляторными батареями, способны проезжать без питания от контактной сети до 30 км.

На время тестирования новые троллейбусы ходят по маршрутам №3, 5, 6, 6А.

Помимо усиленных батарей, в новом транспорте установлена система подсчета пассажиропотока, видеофиксация, автоинформатор, WI-FI, кондиционер, USB-зарядные устройства.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/03/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке электробусы вышли на линию
Градоначальник южной столицы региона Сергей Кузнецов потребовал, чтобы новые троллейбусы из...
Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на понедельник
В областной столице обещают слабый снег ночью, днём будет преимущественно без осадков, на дорогах...
«Ясновидящего Рината» осудили в Новокузнецке за обман пенсионеров
Житель Новокузнецка обманул двух пенсионеров, пообещав им исцеление и решение житейских проблем, и...
По факту загрязнения воздуха в Новокузнецке возбуждено уголовное дело
Полиция Кузбасса возбудила уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Новокузнецке, передает ОТР...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus