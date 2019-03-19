В Новокузнецке вышли на линию смарт-троллейбусы

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В Новокузнецке на линию вышли два смарт-троллейбуса «Тролза Мегаполис» (модель 5265-08), укомплектованные аккумуляторными батареями, способны проезжать без питания от контактной сети до 30 км.
На время тестирования новые троллейбусы ходят по маршрутам №3, 5, 6, 6А.
Помимо усиленных батарей, в новом транспорте установлена система подсчета пассажиропотока, видеофиксация, автоинформатор, WI-FI, кондиционер, USB-зарядные устройства.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.
19/03/2019
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