В Новокузнецке вышли на линию смарт-троллейбусы

В Новокузнецке на линию вышли два смарт-троллейбуса «Тролза Мегаполис» (модель 5265-08), укомплектованные аккумуляторными батареями, способны проезжать без питания от контактной сети до 30 км.

На время тестирования новые троллейбусы ходят по маршрутам №3, 5, 6, 6А.

Помимо усиленных батарей, в новом транспорте установлена система подсчета пассажиропотока, видеофиксация, автоинформатор, WI-FI, кондиционер, USB-зарядные устройства.

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.