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В Новокузнецке выступит камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории "Sonorus" с музыкой из Гарри Поттера

2 апреля в ДК "Алюминщик" камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории "Sonorus" сыграет поистине значимое событие для поклонников "Поттерианы" и музыки Джона Уильямса - концертная программа "Гарри Поттер. Оркестр Sonorus" 

«Sonorus» это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Купить билет https://potterlive.ru/nvkz  Фото: оркестр молодых виртуозов Московской консерватории

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Культура
Новокузнецк

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