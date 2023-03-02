В Новокузнецке выступит камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории "Sonorus" с музыкой из Гарри Поттера

2 апреля в ДК "Алюминщик" камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории "Sonorus" сыграет поистине значимое событие для поклонников "Поттерианы" и музыки Джона Уильямса - концертная программа "Гарри Поттер. Оркестр Sonorus"

«Sonorus» это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Купить билет https://potterlive.ru/nvkz Фото: оркестр молодых виртуозов Московской консерватории