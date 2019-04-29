В Новокузнецке выступят актеры МХАТа

Компания РУСАЛ проведет в Новокузнецке «РУСАЛ ФестивАL #Театр». Целью проекта является повышение качества жизни в регионах присутствия, поддержка интереса жителей городов к культуре и театральному искусству. В Новокузнецке в рамках фестиваля в Драматическом театре выступят студенты 3 курса Школы-студии МХАТ. 16 мая они сыграют спектакль «ЧУШ» по произведениям Виктора Астафьева, а 17 мая - «Оттепель». Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые будут распространяться по культурным, социальным и образовательным учреждениям, среди представителей городской театральной среды и сотрудников предприятий Новокузнецка. Часть билетов будет разыграна в региональных СМИ и социальных сетях, на городских интернет-порталах. Помимо постановок в Новокузнецком драматическом театре пройдет мастер-класс художественного руководителя «Июльансамбля» и Центра имени Вс. Мейерхольда, педагога Школы-студии МХАТ, режиссера Виктора Рыжакова и прослушивание молодых людей на поступление в Школу-студию МХАТ. Будут проведены творческие (исполнение литературных произведений) и профессиональные (проверка голоса, речи и музыкальных данных) испытания. Фото из открытых источников