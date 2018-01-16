В Новокузнецке за мошенничество на 50 млн рублей осужден мужчина

В Новокузнецке бывший директор компании по продаже спецтехники осужден за отмывание денег и мошенничество и приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.
Мужчина обманул 36 предпринимателей из 17 регионов страны на сумму около 50 млн рублей, легализовав при этом около 20 млн рублей.
Он заключал с заказчиками договоры на поставку техники в кратчайшие сроки и требовал предоплату в 30% от стоимости товара. Но получив деньги, заказы не выполнял.
16/01/2018
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