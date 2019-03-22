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В новокузнецке за парковку на тротуаре отшрафован водитель "БМВ"

В Новокузнецке по материалам «Мобильного патруля» полицейские привлекли к ответственности водителя «БМВ» за парковку на тротуаре.

Один из участников акции «Мобильный патруль» прислал фотографии нарушения ПДД: на улице Тореза в Новокузнецке водитель «БМВ» припарковался на пешеходном тротуаре.

Сотрудники ГИБДД управления МВД России по Новокузнецку провели по данному сигналу проверку, в ходе которой установили водителя иномарки. В отношении него полицейские составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей.

 

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
22/03/2019
Общество
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