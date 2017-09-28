Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке за «пьяное» ДТП, в котором погибла женщина, осужден водитель

В марте 2017 года пьяный новокузнечанин на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 63-летнюю женщину, которая в результате полученных травм скончалась.

Как выяснило следствие, водитель автомобиля ВАЗ-2107 возвращался на машине от друзей, с которыми распивал спиртные напитки. На «зебре» в районе остановки общественного транспорта «Улица Косыгина» он совершил наезд на пешехода, но после ДТП даже не снизил скорость и пытался скрыться на машине. Его остановили  другие участники дорожного движения. Очевидцы произошедшего сообщили о задержании виновника ДТП в полицию.

Пьяный автолюбитель пояснил автоинспекторам, что не заметил на дороге пешехода, так как отвлекся от управления машиной, чтобы прибавить звук на магнитоле. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. Кроме этого, он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Суд рассмотрел собранные следствием материалы и признал новокузнечанина виновным в гибели пенсионерки. В качестве наказания водитель приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновник ДТП обязан возместить родственникам погибшей женщины причиненный моральный вред. Размер компенсации составляет 900 000 рублей.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/09/2017
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец до смерти забил жену за просьбу сходить в магазин
Возбуждено дело было против 47-летнего жителя поселка Шерегеш, который избил жену до потери...
В Кузбассе под весом фуры рухнул мост — грузовик ушёл под воду
В Мариинском районе водитель фуры хотел пересечь реку по деревянному мосту, однако под грузом мост...
Новокузнечанин планировал избить сестру, но предпочёл полицейского
Прибывшие на место полицейские узнали, что мужчина планировал избить сестру.
Новокузнечане обнаружили отраву, оставленную догхантерами
Горожане считают, что продукт оставили ненавистники собак, и он содержит отраву.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus