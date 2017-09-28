В Новокузнецке за «пьяное» ДТП, в котором погибла женщина, осужден водитель

В марте 2017 года пьяный новокузнечанин на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 63-летнюю женщину, которая в результате полученных травм скончалась.

Как выяснило следствие, водитель автомобиля ВАЗ-2107 возвращался на машине от друзей, с которыми распивал спиртные напитки. На «зебре» в районе остановки общественного транспорта «Улица Косыгина» он совершил наезд на пешехода, но после ДТП даже не снизил скорость и пытался скрыться на машине. Его остановили другие участники дорожного движения. Очевидцы произошедшего сообщили о задержании виновника ДТП в полицию.

Пьяный автолюбитель пояснил автоинспекторам, что не заметил на дороге пешехода, так как отвлекся от управления машиной, чтобы прибавить звук на магнитоле. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. Кроме этого, он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Суд рассмотрел собранные следствием материалы и признал новокузнечанина виновным в гибели пенсионерки. В качестве наказания водитель приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновник ДТП обязан возместить родственникам погибшей женщины причиненный моральный вред. Размер компенсации составляет 900 000 рублей.