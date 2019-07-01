В Новокузнецке заблокировали сайт, продающий паспорта Российской Федерации

Прокуратурой Орджоникидзевского района Новокузнецка в ходе мониторинга Интернета выявлен сайт, на котором размещена информация о продаже паспорта гражданина Российской Федерации.

Действия по изготовлению и продаже таких документов преследуются в уголовно-правовом порядке. Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает запрет на приобретение, изготовление или сбыт поддельных официальных документов, в том числе паспортов и служебных удостоверений.

Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка обратился в суд с исковым заявлением о признании информации запрещенной для распространения в Российской Федерации.

Заводский районный суд Кемерово признал информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения страниц интернет-сайтов в Единый реестр запрещенной информации, и интернет-провайдеры обязаны ограничить к ним доступ.

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