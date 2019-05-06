В Новокузнецке задержали двух подозреваемых в совершении серии телефонных мошенничеств

В отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Новокузнецку обратилась 80-летняя женщина, у которой неизвестный, обманным путем, похитил 25 000 рублей.

Накануне горожанке на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился юристом и рассказал пенсионерке, будто защищает интересы ее внука. По словам звонившего, родственник новокузнечанки якобы совершил ДТП, в результате которого пострадал человек. Для того, чтобы помочь виновнику аварии урегулировать вопрос с потерпевшим, пожилая женщина должна была перечислить на указанный номер 25 000 рублей. Лишь выполнив данное требование, жительница Новокузнецка сама позвонила внуку и узнала, что он находится дома и никакого ДТП не совершал.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Новосибирска. Полицейские Новокузнецка задержали их по месту жительства. В ходе дальнейшего разбирательства установлена причастность злоумышленников к 10 аналогичным преступлениям. Во всех случаях жертвами аферистов становились пожилые новокузнечане. Основная схема, которую использовали подельники для хищения у них денежных средств, – «родственник в беде». Потерпевшие перечисляли им от 5 000 до 70 000 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых в следственном подразделении управления МВД России по г. Новокузнецку возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению других аналогичных преступлений. На время следствия один из них заключен под стражу.

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