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В Новокузнецке задержали мошенницу, продавшую беспородного щенка, как маламута

В Новокузнецкую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась семейная пара.
Новокузнечане рассказали, что несколько месяцев назад у них умер щенок породы маламут. Их 14-летняя дочь тяжело переживала смерть любимца, поэтому родители решили подарить ей другого щенка такой же породы.

На сайте бесплатных объявлений супруги нашли объявление о продаже щенка маламута стоимостью 5 000 рублей. Созвонившись с женщиной-продавцом и узнав, что животное является чистопородным и в наличии якобы имеется подтверждающий это документ, родители договорились о встрече и отправили девочку забирать питомца.

Когда девочка со щенком приехала домой, то мама заметила у маламута явные признаки другой породы. Осознав, что щенок не является чистопородным, она попыталась позвонить продавцу, но та перестала отвечать на звонки.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой -20-летней москвички, приехавшей в Новокузнецк к другу по интернет-переписке. Оказалось,  что она нашла объявление о том, что люди бесплатно отдают щенка – помесь маламута с дворнягой и забрала его. После этого она изготовила метрику на собаку, найдя бланк в сети Интернет, и разместила объявление о продаже «чистопородного» животного.

Новые владельцы оставили щенка у себя в качестве домашнего питомца.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/12/2017
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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