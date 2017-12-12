В Новокузнецке задержали мошенницу, продавшую беспородного щенка, как маламута

В Новокузнецкую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась семейная пара.

Новокузнечане рассказали, что несколько месяцев назад у них умер щенок породы маламут. Их 14-летняя дочь тяжело переживала смерть любимца, поэтому родители решили подарить ей другого щенка такой же породы.

На сайте бесплатных объявлений супруги нашли объявление о продаже щенка маламута стоимостью 5 000 рублей. Созвонившись с женщиной-продавцом и узнав, что животное является чистопородным и в наличии якобы имеется подтверждающий это документ, родители договорились о встрече и отправили девочку забирать питомца.

Когда девочка со щенком приехала домой, то мама заметила у маламута явные признаки другой породы. Осознав, что щенок не является чистопородным, она попыталась позвонить продавцу, но та перестала отвечать на звонки.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой -20-летней москвички, приехавшей в Новокузнецк к другу по интернет-переписке. Оказалось, что она нашла объявление о том, что люди бесплатно отдают щенка – помесь маламута с дворнягой и забрала его. После этого она изготовила метрику на собаку, найдя бланк в сети Интернет, и разместила объявление о продаже «чистопородного» животного.

Новые владельцы оставили щенка у себя в качестве домашнего питомца.