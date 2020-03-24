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В Новокузнецке задержали нарушителя режима самоизоляции

20 марта 60-летний новокузнечанин вернулся с отдыха в Таиланде, и сразу по прилету, в аэропорту «Спиченково» получил предупреждение о необходимости провести 14 дней на домашнем карантине в режиме самоизоляции.

Долго мужчина дома не просидел – уже в минувшие выходные он сходил в магазин, где его увидели, сфотографировали и выложили снимки в социальную сеть.

Обнаружив эту запись, полицейские выяснили личность мужчины. Теперь, за нарушение режима самоизоляции, мужчина изолирован в больнице.

За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий ему грозит  административная ответственность в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. В настоящее время МРОТ в России составляет 12 130 рублей.

Если же у него подтвердится коронавирусная инфекция, то и уголовная ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкции статьи предусматривают в случае заболевания людей штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы или ограничение свободы на срок до одного года.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
24/03/2020
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