В Новокузнецке задержали подозреваемых в двойном убийстве

14 января в Центральном районе Новокузнецка обнаружены тела 53- и 56-летнего мужчин с множественными колото-резаными ранениями. В квартире, с погибшими были настежь распахнуты окна и открыт балкон.

Вскоре полиция задержала подозреваемых - двух ранее судимых 20- и 27-летних мужчин. Оказалось, что в ночь на 12 января они пришли в квартиру знакомого, где напали с ножом на хозяина и его гостя, после чего похитили ценные вещи, забрали ключи от гаража и автомобиля.

На автомобиле молодчики отправились кататься по городу, однако не справились с управлением и въехали в сугроб. Не сумев выехать, они бросили машину и разошлись по домам.