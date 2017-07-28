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В Новокузнецке задержали поджигательниц уличного пианино

В отдел полиции "Левобережный" пришли женщина, которая привела свою 17-летнюю дочь, оказавшуюся одной из девушек, что подожгли уличное пианино в "Арт-сквере".

женщина увидела ролик в сети интернет и в одной из поджигательниц познала свою дочь - студентку техникума, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Вскоре задержали и вторую девушку. Ею оказалась 18-летняя безработная. Именно она подожгла деревянные клавиши пианино. 17-летняя подруга снимала происходящее на телефон.

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kuzbassnews.ru
28/07/2017
Общество
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