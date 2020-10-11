В Новокузнецке зафиксирован факт смертельного травмирования на железной дороге

5 октября текущего года в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о травмировании человека. Происшествие случилось около 19 часов вечера на станции Островская. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего.

Приметы погибшего: на вид 60-70 лет, волос седой (имеется залысина), густые седоватые брови, худощавого телосложения.

Был одет в кепку черного цвета с надписью «Петр 1», тёмно-зеленые брюки, светло-зеленую майку, светло-голубую клетчатую рубашку, светло-коричневую кофту, чёрную куртку и бежевую ветровку.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России: 8 (3843) 78-34-14, либо по номеру оперативного сотрудника полиции – 8-913-077-63-03.