В Новокузнецке зафиксирован факт смертельного травмирования на железной дороге

5 октября текущего года в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о травмировании человека. Происшествие случилось около 19 часов вечера на станции Островская. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего.
Приметы погибшего: на вид 60-70 лет, волос седой (имеется залысина), густые седоватые брови, худощавого телосложения.
Был одет в кепку черного цвета с надписью «Петр 1», тёмно-зеленые брюки, светло-зеленую майку, светло-голубую клетчатую рубашку, светло-коричневую кофту, чёрную куртку и бежевую ветровку.
Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России: 8 (3843) 78-34-14, либо по номеру оперативного сотрудника полиции – 8-913-077-63-03.
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