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В Новокузнецке мужчина похищал элементы печей из дачных домов

В начале февраля в отдел полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку с заявлениями о краже принадлежащего им имущества обратились владельцы двух садовых участков. Заявители пояснили, что в период их отсутствия с октября 2018 года по февраль 2019 года в их дачные дома проник неизвестный, который разобрал печи и похитил с них металлические элементы. В каждом из случаев причиненный ущерб составил более 2 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого - им оказался 37-летний житель Прокопьевска. Задержанный полностью признал свою вину и рассказал, что на принадлежащем ему автомобиле специально приезжал в Новокузнецк с целью совершения краж печных металлоизделий. Задержанный стал фигурантом уголовного дела.

В ходе следственных действий установлена причастность задержанного к совершению еще 9 аналогичных преступлений. В большинстве случаев потерпевшие узнавали о фактах краж от сотрудников полиции.

В настоящее время следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
02/03/2019
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