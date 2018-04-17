В Новокузнецке закрыли «Грин Хаус»

С 14 апреля в Новокузнецке по решению суда Центрального района приостановлена эксплуатация здания ООО «УК Грин Хаус» (ул. Орджоникидзе, 35).

Во время рейдов, прошедших в регионе после трагедии в ТРК «Зимняя вишня», было установлено, что 16-этажное здание по ул. Орджоникидзе, 35, принадлежащее ООО «УК Грин Хаус», не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

В здании отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции. Кроме того, не все помещения после перепланировки оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не работает аварийное освещение, в подвале под лестничным маршем допущено складирование горючих материалов, есть и другие нарушения противопожарной безопасности.

Информация обо всех выявленных нарушениях была направлена в прокуратуру Центрального района. После рассмотрения материалов суд Центрального района принял решение о приостановлении эксплуатации здания до устранения всех замечаний.

Фото: 2gis