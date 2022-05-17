Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке запустили городскую электричку

Это позволит пассажирам ездить между Куйбышевским, Центральным, Кузнецким и Заводским районами без пробок, пересадок и переплат. 
 
«Запуск городской электрички — еще один этап транспортной реформы в столице южной агломерации. Это экологически чистый вид транспорта, который не будет дополнительно нагружать выхлопными газами атмосферу города. К тому же один поезд заменяет сразу несколько автобусов по вместительности. Это позволит разгрузить дороги города, повысит и транспортную доступность. Особенно актуальным маршрут будет сейчас, в дачный сезон», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.  
 
Пока электричку запускают в экспериментальном режиме. Курсировать по маршруту Новокузнецк-Северный – Новокузнецк она будет два раза в день: утром отправление со станции Новокузнецк-Северный в 06:42, прибытие на станцию Новокузнецк в 07:25; вечером отправление со станции Новокузнецк в 17:56, прибытие на станцию Новокузнецк-Северный в 18:38. Общее время в пути составляет 42 минуты. На маршруте предусмотрены остановки разъезд Водный, Топольники, Садовая, Островская, остановочный пункт 16 км, остановочный пункт 24 км. 

Сейчас городская электричка состоит из 6 вагонов, рассчитанных на 602 посадочных места. Если данный вид транспорта будет пользоваться повышенным спросом у жителей города, то состав могут увеличить и ввести дополнительные рейсы. 

Стоимость проезда в электропоезде единая и составляет 25 рублей независимо от маршрута следования и расстояния. Билет для детей в возрасте от 5 до 7 лет — 13 рублей. Их можно приобрести в составе поезда у разъездного кассира и в пригородных кассах АО «КуZбасс-пригород». В электропоезде будут действовать все виды пригородных абонементных билетов и все виды льгот пригородного железнодорожного транспорта, в том числе для студентов и школьников.  
 

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/05/2022
Общество
Топ
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus